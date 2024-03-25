В Белинском следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 67-летней женщины при пожаре, который произошел в частном доме в городе Белинском Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 25 марта 2024 года в доме на улице Лермонтовской в городе Белинском произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело женщины. По имеющейся информации, она проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — сказано в тексте.