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В Белинском следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре

18:11 | 25.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 67-летней женщины при пожаре, который произошел в частном доме в городе Белинском Пензенской области.

В Белинском следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 25 марта 2024 года в доме на улице Лермонтовской в городе Белинском произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело женщины. По имеющейся информации, она проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — сказано в тексте.

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