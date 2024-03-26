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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти супружеской пары

12:03 | 26.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в Пензе по факту гибели супружеской пары.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти супружеской пары. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 25 марта 2024 года в квартире дома на улице Пушанина в городе Пензе обнаружены погибшими 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. Возможной причиной смерти супругов явилось отравление угарным газом при эксплуатации газовой колонки», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования, условия его эксплуатации и обслуживания», — сказано в тексте.

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