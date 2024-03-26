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В Пензе следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилого рыбака

16:37 | 26.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 82-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в ручье Безымянном в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилого рыбака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 25 марта 2024 года мужчина ушел из дома на рыбалку, домой он в тот день не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении пожилого мужчины. Сегодня днем тело погибшего обнаружено в ручье Безымянном на территории Октябрьского района города Пензы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе осмотра каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.

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