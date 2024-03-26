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Прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения покрытия стены дома на улице Ударной в Пензе

18:32 | 26.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту частичного обрушения покрытия стены многоквартирного дома №23 на улице Ударной.

Прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения покрытия стены дома на улице Ударной в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям органа местного самоуправления по расселению аварийного дома и соблюдению требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что при установлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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