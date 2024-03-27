Обманутый мошенниками житель Пензы облил зеленкой сотрудницу банка Происшествия

Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. 24-летний житель Пензы, которого ранее обманули мошенники на несколько сотен тысяч рублей, по их требованию облил зеленкой сотрудницу банка в надежде, что те вернут ему деньги.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, все происходящее молодой человек снимал на камеру своего мобильного телефона, противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками службы безопасности банка.

«Сотрудникам полиции пензенец рассказал, что в марте текущего года его обманули мошенники. По указанию злоумышленников молодой человек оформил на свое имя кредит в размере 315 тыс. рублей и перечислил их на предоставленные мошенниками банковские счета. Через несколько дней ему поступил звонок от незнакомца. В ходе телефонного разговора собеседник сообщил ему, что мошенник, оформивший на него кредит, установлен. Звонивший предложил компенсировать денежные средства, которых гражданин лишился в результате мошеннических действий. Молодому человеку необходимо было выполнить их требования, что он и сделал, облив раствором зеленки сотрудницу финансового учреждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении жителя Пензы составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«Позже пензенец написал заявление в полицию о мошенничестве. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ», — говорится в тексте.