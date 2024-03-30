Уголовное дело возбуждено после происшествия в Золотаревке, где трактор без водителя наехал на мужчину Происшествия

Пенза, 30 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении 32-летнего жителя Пензенского района Пензенской области после того, как заведенный им трактор наехал на 58-летнего мужчину, который впоследствии скончался. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 23 марта 2024 года в поселке Золотаревка Пензенского района при запуске подозреваемым двигателя трактора, оставленного им с включенной скоростью коробки переключения передач, произошло самопроизвольное движение транспортного средства в направлении потерпевшего, стоявшего перед ним. В результате удара в спину потерпевшего передней фарой трактора мужчина упал на бревна. От полученной при падении травмы груди 58-летний потерпевший скончался 25 марта», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.