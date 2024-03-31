00:12:49 Понедельник, 1 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура начала проверку в связи с обнаружением тела мужчины в яме с водой на месте проведения земляных работ

09:30 | 31.03.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 31 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура начала проверку в связи с обнаружением тела мужчины в яме с водой на месте проведения земляных работ на улице Серпуховской в Пензе.

В Пензе прокуратура начала проверку в связи с обнаружением тела мужчины в яме с водой на месте проведения земляных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку в связи с обнаружением 30 марта 2024 года в яме с водой на месте проведения земляных работ на улице Серпуховской [...] погибшего мужчины. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении земляных работ, в том числе по обеспечению безопасности людей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

«На контроль прокуратуры района поставлены также ход и результаты доследственной проверки по факту гибели человека», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Пензе молодой человек перевел незнакомке около 15 тыс. рублей в надежде получить интимные услуги Уголовное дело возбуждено после происшествия в Золотаревке, где трактор без водителя наехал на мужчину
Пензенский облсуд оставил под стражей актрису Рамилю Искандер по делу о наркотиках Мельниченко нацелил на дальнейшее наращивание объемов экспорта
В Пензе бывший председатель правления ТСЖ подозревается в коммерческом подкупе В Пензе 16-летний подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотического средства
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама