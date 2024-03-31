В Пензе прокуратура начала проверку в связи с обнаружением тела мужчины в яме с водой на месте проведения земляных работ Происшествия

Пенза, 31 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура начала проверку в связи с обнаружением тела мужчины в яме с водой на месте проведения земляных работ на улице Серпуховской в Пензе.

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«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку в связи с обнаружением 30 марта 2024 года в яме с водой на месте проведения земляных работ на улице Серпуховской [...] погибшего мужчины. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении земляных работ, в том числе по обеспечению безопасности людей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

«На контроль прокуратуры района поставлены также ход и результаты доследственной проверки по факту гибели человека», — отмечается в тексте.