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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации об избиениях девочек-подростков в Заречном

10:33 | 01.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации об избиениях девочек-подростков в одном из компьютерных клубов в городе Заречном Пензенской области.

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации об избиениях девочек-подростков в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальных медиа сообщается, что в одном из компьютерных клубов ЗАТО Заречный Пензенской области местный житель регулярно избивает девочек-подростков. Отмечается, что в клубе отсутствует охрана, на обращения родителей подростков проверить заведение уполномоченные органы не реагируют. В следственном управлении СК России по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР в понедельник, 1 апреля.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Пензенской области Родионову С.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.

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