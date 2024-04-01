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На трассе в Пензе грузовик врезался в стоявший на обочине «КамАЗ», один человек погиб, двое госпитализированы

17:07 | 01.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, которое произошло на 635 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы в минувшее воскресенье, 31 марта.

На трассе в Пензе грузовик врезался в стоявший на обочине «КамАЗ», один человек погиб, двое госпитализированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «Sitrak» – мужчина 1974 года рождения допустил наезд на автомобиль «КамАЗ», который был припаркован на обочине дороги. После этого «КамАЗ» сместился и допустил наезд на трех пешеходов — мужчин 1989, 2000 и 2001 годов рождения — с последующим наездом на автомобиль «ВАЗ-21102», затем автомобиль «ВАЗ-21102» допустил наезд на автомобиль «Toyota Camry». В результате происшествия пешеход – мужчина 1989 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пешеходы 2000 и 2001 годов рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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