В Пензе начата проверка по факту травмирования ребенка в результате падения из окна Происшествия

Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту травмирования 4-летнего мальчика в результате падения из окна многоквартирного дома на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы [...] организовано проведение проверки по факту травмирования 4-летнего ребенка при падении с высоты. По данным следствия, днем 31 марта 2024 года мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на проспекте Строителей в городе Пензе. В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавший мальчик был незамедлительно госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — говорится в пресс-релизе.