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В Иссинском районе столкнулись «Lada Granta» и «ГАЗель», водитель легковушки погиб

14:40 | 04.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «Lada Granta» и «ГАЗель» — столкнулись на 351 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области, водитель легковушки погиб.

В Иссинском районе столкнулись «Lada Granta» и «ГАЗель», водитель легковушки погиб

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло утром 4 апреля, легковым автомобилем управлял мужчина 1952 года рождения, за рулем «ГАЗели», которая от удара опрокинулась, находился мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажир автомобиля «ГАЗель» – мужчина 1986 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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