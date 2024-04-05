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В Пензенской области организованы прокурорские проверки по публикациям в СМИ о разрушении участка дороги в Каргалейке и моста в Медаевке

12:38 | 05.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области проводят проверки по публикациям в СМИ о разрушении участка дороги в селе Каргалейка Шемышейского района и моста в поселке Медаевка Мокшанского района. Об этом ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области организованы прокурорские проверки по публикациям в СМИ о разрушении участка дороги в Каргалейке и моста в Медаевке

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«В ходе организованных проверочных мероприятий, проводимых прокуратурами Мокшанского и Шемышейского районов, будет дана оценка действиям органов местного самоуправления при реализации полномочий по содержанию и ремонту дорожной инфраструктуры на территории поселений. Особое внимание будет уделено соблюдению требований безопасности дорожного движения, организации и обеспечению транспортной доступности, в том числе при перевозке несовершеннолетних в образовательные организации», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время места обрушения перекрыты, принимаются меры, направленные на восстановление покрытия проезжей части», — добавила Светлана Артамонова.

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