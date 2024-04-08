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В Пензе организована прокурорская проверка по информации о падении ребенка в колодец

12:51 | 08.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку в связи с размещенной в интернете информацией о падении ребенка в открытый колодец, расположенный в районе дома №9 на улице Генерала Глазунова. Об этом ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе организована прокурорская проверка по информации о падении ребенка в колодец. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие происшедшему, а также дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей коммуникации», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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