Следователи проводят проверку по информации о падении ребенка в открытый колодец в Пензе Происшествия

Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в социальных медиа и СМИ информации о ребенке, который упал в открытый колодец в Октябрьском районе Пензы.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«Сегодня в социальных медиа и средствах массовой информации распространены сведения о падении ребенка в открытый колодец на улице Генерала Глазунова в городе Пензе. По данному факту в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы [...] организовано проведение доследственной проверки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личности ребенка.

«В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников организации, ответственной за эксплуатацию и содержание систем коммуникации. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.