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В Бессоновском районе браконьер убил самку бобра

13:37 | 09.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Факт незаконной добычи самки бобра выявлен на территории Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона во вторник, 9 апреля.

В Бессоновском районе браконьер убил самку бобра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня ночью сотрудниками охотничьего надзора проводились мероприятия по охране животного мира на территории охотничьих угодий Бессоновского района Пензенской области. В результате был выявлен и пресечен факт браконьерства, а именно производство охоты на самку бобра вне сроков охоты без разрешения на хранение и ношение огнестрельного охотничьего оружия», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ущерб составил 30 тыс. рублей, оружие изъято и сдано в органы полиции.

«В отношении нарушителя [жителя Пензы] составлен протокол об административном правонарушении. [...] За нарушение охотничьего законодательства гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — добавляется в сообщении.

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