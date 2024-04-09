В Пензе перед судом предстанет водитель, который сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП Происшествия

Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Первомайскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего водителя, который сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП.

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«По данным следствия, вечером 23 октября 2023 года водитель легковой автомашины, двигаясь по улице Терновского в Пензе, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не убедился в отсутствии на третьей, крайней левой, полосе каких-либо лиц, совершил наезд на инспектора ДПС, который проводил осмотр места ДТП с участием трех автомашин. В результате наезда полицейскому причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в момент совершения ДТП водитель был трезв, свою вину мужчина признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.