В Пензе прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на парковке и обрушения части дорожного полотна Происшествия

Пенза, 13 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту произошедшей 10 апреля на парковке на улице Урожайной коммунальной аварии, в результате которой обрушилась часть дорожного полотна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе проверки будут установлены причины прорыва, дана оценка соблюдению уполномоченными органами и организациями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей, а также своевременности устранения последствий инцидента», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.