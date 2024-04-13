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В Пензе прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на парковке и обрушения части дорожного полотна

09:20 | 13.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 13 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту произошедшей 10 апреля на парковке на улице Урожайной коммунальной аварии, в результате которой обрушилась часть дорожного полотна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на парковке и обрушения части дорожного полотна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки будут установлены причины прорыва, дана оценка соблюдению уполномоченными органами и организациями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при содержании сетей, а также своевременности устранения последствий инцидента», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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