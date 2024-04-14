В Каменском районе сжигание сухой травы привело к пожару Происшествия

Пенза, 14 апреля 2024. PenzaNews. Сжигание сухой травы на территории села Ростовка Каменского района Пензенской области привело к пожару.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В селе Ростовка Каменского района мужчина производил уборку на своем участке путем сжигания сухой травы. Огонь очень быстро распространился на соседний нежилой дом и надворные постройки. Сообщение о пожаре поступило 13 апреля в 16.33. Площадь пожара составила более 80 кв. метров», — сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Она добавила, что в результате случившегося никто не пострадал.

«За прошедшие сутки произошло 25 пожаров, большая часть которых — горение сухой травы и мусора», — отметила Анна Шупилова.