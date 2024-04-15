В Пензе обнаружено тело женщины, числившейся пропавшей без вести Происшествия

Пенза, 15 апреля 2024. PenzaNews. Тело 66-летней женщины, числившейся пропавшей без вести с декабря 2023 года, обнаружено в Ленинском районе Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 14 апреля 2024 года в овраге в районе улицы Саратовской в городе Пензе обнаружено тело 66-летней женщины, числившейся без вести пропавшей с декабря 2023 года. В ходе осмотра тела погибшей каких-либо повреждений не обнаружено», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины», — говорится в сообщении.