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В Кузнецком районе столкнулись «ВАЗ-21093» и «Kia Rio», пострадали два человека

12:43 | 16.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21093» и «Kia Rio», которое произошло на 8 км дороги «Кузнецк — Марьевка — Индерка» в Кузнецком районе Пензенской области в минувший понедельник, 15 апреля.

В Кузнецком районе столкнулись «ВАЗ-21093» и «Kia Rio», пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем «девятки» находился мужчина 1987 года рождения, иномаркой управлял водитель 1977 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21093» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир – женщина 1990 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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