Следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребенка в результате падения из окна дома в селе Ермоловка Происшествия

Пенза, 19 апреля 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели годовалого ребенка в результате падения из окна многоквартирного дома в селе Ермоловка Пензенского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, [днем 18 апреля] мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в селе Ермоловка Пензенского района, получив при падении телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.