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В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина-водитель

13:25 | 20.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 20 апреля 2024. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Lada Granta» и «Lada Kalina» — столкнулись в Первомайском районе Пензы, пострадала женщина-водитель.

В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина-водитель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло около дома №57А на улице Окружной вечером 19 апреля, за рулем «Lada Granta» находился мужчина 1981 года рождения, другой легковушкой, которая после удара врезалась в столб, управляла женщина 1989 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля [...] получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель «Lada Granta» был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи и отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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