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В Пензе прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна многоквартирного дома

18:02 | 22.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы по поручению прокуратуры региона организовала проверку по факту падения ребенка 2018 года рождения из окна на 4 этаже многоквартирного дома на улице Литвинова в понедельник, 22 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

В Пензе прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна многоквартирного дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ребенок доставлен в медицинский стационар», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению родителями своих обязанностей и субъектами профилактики требований законодательства о несовершеннолетних.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.

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