В Пензе прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна многоквартирного дома Происшествия

Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы по поручению прокуратуры региона организовала проверку по факту падения ребенка 2018 года рождения из окна на 4 этаже многоквартирного дома на улице Литвинова в понедельник, 22 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

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«Ребенок доставлен в медицинский стационар», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению родителями своих обязанностей и субъектами профилактики требований законодательства о несовершеннолетних.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.