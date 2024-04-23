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ДТП с большегрузами под Пензой унесло жизни двоих человек

11:01 | 23.04.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 апреля 2024. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей — «DAF» и «Dongfeng» с полуприцепами — на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области.

ДТП с большегрузами под Пензой унесло жизни двоих человек

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, трагическая авария произошла в 23.40 минувшего понедельника, 22 апреля.

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «DAF» в составе с полуприцепом «Schmitz» – мужчина 1957 года рождения допустил наезд на стоящее транспортное средство марки «Dongfeng GX» в составе с полуприцепом «Schmitz» под управлением мужчины 1985 года рождения, после чего произошло возгорание транспортного средства «DAF», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в результате водитель грузовика «DAF» и пассажир 2000 года рождения скончались на месте ДТП.

«По данному факту проводится проверка», — добавляется в сообщении.

По информации пензенского пожарно-спасательного центра, сотрудники которого принимали участие в ликвидации последствий аварии, в результате произошедшего загорелись оба большегруза.

«Во взаимодействии с сотрудниками ФПС спасатели ликвидировали возгорание обоих автомобилей, а затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли тела двух погибших из кабины одного из автомобилей», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ППСЦ.

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