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В Каменском районе столкнулись две легковушки и грузовик, один из водителей скончался в больнице

14:11 | 02.05.2024 | Происшествия

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Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Два легковых автомобиля и тягач с полуприцепом столкнулись в Каменском районе Пензенской области, один из водителей скончался в больнице.

В Каменском районе столкнулись две легковушки и грузовик, один из водителей скончался в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 202 км дороги «Тамбов — Пенза» 1 мая, за рулем «Skoda Octavia» находился молодой человек 1998 года рождения, «Volvo S60» управлял мужчина 1979 года рождения, грузовиком — мужчина 1983 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volvo S60» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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