Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в квартире дома на улице Пригородной в Пензе Происшествия

Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту обрушения потолка в квартире дома №5 на улице Пригородной.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По появившейся в СМИ информации об обрушении потолочного перекрытия в многоквартирном доме №5 по улице Пригородной прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по включению дома в программу по переселению из аварийного жилья и мерам, принятым обслуживающей организацией», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в минувший четверг, 2 мая, был организован выездной прием жильцов этого дома.

«По итогам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, определен механизм защиты и восстановления прав проживающих в доме граждан», — поясняется в тексте.