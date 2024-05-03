15:57:42 Пятница, 3 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в квартире дома на улице Пригородной в Пензе

14:20 | 03.05.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту обрушения потолка в квартире дома №5 на улице Пригородной.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в квартире дома на улице Пригородной в Пензе

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По появившейся в СМИ информации об обрушении потолочного перекрытия в многоквартирном доме №5 по улице Пригородной прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по включению дома в программу по переселению из аварийного жилья и мерам, принятым обслуживающей организацией», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в минувший четверг, 2 мая, был организован выездной прием жильцов этого дома.

«По итогам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, определен механизм защиты и восстановления прав проживающих в доме граждан», — поясняется в тексте.

Читайте также
В Пензе пенсионерка ударила супруга чесночницей по голове, возбуждено уголовное дело Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня
В Каменском районе столкнулись две легковушки и грузовик, один из водителей скончался в больнице В Каменке опрокинулся автомобиль, пострадали два человека
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Бековском районе мужчина похитил у своей матери холодильник и продал его незнакомцу, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама