Следователи начали проверку по факту обрушения потолка в квартире дома на улице Пригородной в Пензе Происшествия

Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения потолка в квартире дома №5 на улице Пригородной в Пензе.

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«В следственном отделе по Железнодорожному району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по сведениям, распространенным в СМИ, о частичном обрушении потолка в признанном аварийным многоквартирном доме №5 по улице Пригородной в городе Пензе. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем поясняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию должностных органов местного самоуправления и сотрудников управляющей компании.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.