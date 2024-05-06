По факту гибели трех человек при пожаре в Наскафтыме возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара в селе Наскафтым Шемышейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ночь с 5 на 6 мая 2024 года в доме по улице Рабочей в селе Наскафтым Шемышейского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух мужчин и женщины. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в связи с произошедшим назначены судебно-медицинские экспертизы.

«По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.