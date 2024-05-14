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В Кузнецке организована проверка по факту отравления двух детей угарным газом

09:13 | 14.05.2024 | Происшествия

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Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту отравления двух детей угарным газом в городе Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке организована проверка по факту отравления двух детей угарным газом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 12 мая 2024 года в квартире дома на улице Леваневского в городе Кузнецке отравление угарным газом получили двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 6 лет. По предварительным данным, самочувствие детей ухудшилось вследствие эксплуатации газового оборудования. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью не имеется», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следователями с привлечением специалистов будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования, условия его эксплуатации и обслуживания. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

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