Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на улице Литвинова в Пензе и скрылся Происшествия

Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил женщину на улице Литвинова в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №129 по улице Саранской 12 мая в 12.15.

«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода-женщину, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.