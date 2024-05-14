В Пачелме пожарный извещатель спас от гибели мужчину Происшествия

Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Пожарный извещатель, который сработал на задымление и стал издавать громкий звуковой сигнал, спас от гибели жителя Пачелмы Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, сообщение о пожаре в жилом доме в Пачелме поступило на пульт дежурного диспетчера 13 мая в 23.20.

«По прибытии пожарного подразделения [...] крыша дома была частично уничтожена огнем, открытым пламенем горело чердачное помещение по всей площади дома, горело внутри дома в центральной части. В данном доме проживали два человека, [...] семья состояла в группе риска. На момент срабатывания извещателя в доме находился [...] мужчина 1981 года рождения. Громкий звук пожарного извещателя разбудил спящего хозяина, мужчина благополучно покинул домовладение», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что пожар был потушен на площади 60 кв. метров.