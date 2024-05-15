В Пензе расследуется уголовное дело по факту травмирования каменщика при падении с высоты 13-го этажа на стройплощадке Происшествия

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» расследуется в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы по факту травмирования каменщика при падении с высоты 13-го этажа на стройплощадке многоквартирного дома. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в апреле 2024 года на объекте строительства многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе города Пензы при подъеме башенным краном поддона с кирпичами каменщик упал с высоты 13-го этажа. В результате падения 57-летний мужчина получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.