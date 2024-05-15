В Пензенской области машина под управлением подростка съехала в кювет, опрокинулась и загорелась, двое госпитализированы Происшествия

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-211440» под управлением несовершеннолетнего съехал в кювет, опрокинулся и загорелся в Лунинском районе Пензенской области, два подростка госпитализированы.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло в 3.40 среды, 15 мая на 3 км автодороги «Лунино — Иванырс».

«По предварительным данным, [...] несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» – юноша 2009 года рождения допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир указанного автомобиля – юноша 2009 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.