В Городищенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 64-летнего мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в поселке Затон Городищенского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 14 мая 2024 года в доме на улице Колхозной [...] произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело мужчины. По имеющейся информации, он проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в тексте.