В ДТП под Пензой погибли четыре человека, один пострадал Происшествия

Пенза, 19 мая 2024. PenzaNews. Четыре человека погибли, один пострадал в результате столкновения легковых автомобилей «Toyota Corolla» и «Mercedes-Benz», которое произошло на 393 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Бессоновском районе Пензенской области в минувшую субботу, 18 мая.

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Как указано в сообщении, размещенном в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по региону, за рулем первой иномарки находилась девушка 2003 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1976 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Toyota Corolla» — женщина 1982 года рождения и мужчина 1978 года рождения, водитель автомобиля «Mercedes-Benz» скончались на месте», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что пассажир автомобиля «Toyota Corolla» – девушка 2007 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.