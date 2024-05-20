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Полиция проводит проверку по факту драки дорожных рабочих и сотрудников ресурсоснабжающей организации в Пензе — УМВД

10:12 | 20.05.2024 | Происшествия

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Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Полиция проводит проверку по факту драки дорожных рабочих и сотрудников ресурсоснабжающей организации, произошедшей в Пензе в минувшую субботу, 18 мая. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального управления МВД России.

Полиция проводит проверку по факту драки дорожных рабочих и сотрудников ресурсоснабжающей организации в Пензе — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«18 мая 2024 года в дежурную часть УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о нападении на сотрудников ресурсоснабжающей организации на территории Железнодорожного района города Пензы. Установлено, что при проведении дорожных работ бригада рабочих повредила электропровода. После этого сотрудники ресурсоснабжающей организации прибыли для устранения повреждения. При установлении обстоятельств повреждения между бригадой дорожных рабочих и прибывшими сотрудниками произошел конфликт, в ходе которого произошла драка», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что участники конфликта являются гражданами Российской Федерации.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой нарушители будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации [«Побои»]», — говорится в тексте.

В сообщении добавляется, что по факту повреждения линий электропередач также организована проверка.

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