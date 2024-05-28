В Кузнецком районе утонула 14-летняя девочка, следователи начали проверку Происшествия

Кузнецк, 28 мая 2024. PenzaNews. 14-летняя девочка утонула в Кузнецком районе Пензенской области, по данному факту организована проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, [...] в Кузнецком районе во время купания в пруду с использованием надувного матраса утонула несовершеннолетняя. Следователем проведен осмотр места происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выясняются все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.