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В Кузнецком районе утонула 14-летняя девочка, следователи начали проверку

09:35 | 28.05.2024 | Происшествия

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Кузнецк, 28 мая 2024. PenzaNews. 14-летняя девочка утонула в Кузнецком районе Пензенской области, по данному факту организована проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Кузнецком районе утонула 14-летняя девочка, следователи начали проверку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, [...] в Кузнецком районе во время купания в пруду с использованием надувного матраса утонула несовершеннолетняя. Следователем проведен осмотр места происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выясняются все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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