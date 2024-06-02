Задержан подозреваемый в поджоге помещения с банкоматами в здании Сбербанка в центре Пензы Происшествия

Пенза, 2 июня 2024. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге помещения с банкоматами в здании Сбербанка на улице Суворова в Пензе.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел вечером 1 июня, информация о происшествии поступила от службы безопасности банка.

«Возле очага возгорания стражи порядка задержали мужчину, в руках которого была канистра с бензином. 31-летний подозреваемый в поджоге был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в пресс-релизе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, в результате пожара выгорела отделка помещения и четыре банкомата на площади 15 кв. метров, пострадавших нет.

На тушение пожара привлекались 42 человека личного состава и 8 единиц техники.