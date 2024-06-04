В Пензе прокуратура начала проверку по факту падения девочки из окна на 4 этаже многоквартирного дома Происшествия

Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту падения девочки 2020 года рождения из окна на 4 этаже многоквартирного дома на улице Медицинской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Предварительно установлено, что днем 3 июня 2024 года девочка 2020 года рождения облокотилась на москитную сетку открытого окна и выпала с высоты 4 этажа многоквартирного дома на улице Медицинской города Пензы. Бригада скорой помощи доставила ребенка в реанимационное отделение детской областной больницы», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в рамках прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие несчастному случаю.

«Кроме того, прокуратурой района будет дана оценка исполнению своих обязанностей родителями ребенка и органами и учреждениями системы профилактики, в том числе по информированию о происшествии с детьми уполномоченных ведомств», — добавляется в сообщении.

В тексте также указано, что на контроле прокуратуры находится ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом.