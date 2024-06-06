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В Кузнецком районе столкнулись иномарка и мотоцикл, пострадали два человека

15:17 | 06.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Hyundai» и мотоцикла «ИЖ Юпитер 5» с боковым прицепом, которое произошло на 761 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшую среду, 5 июня.

В Кузнецком районе столкнулись иномарка и мотоцикл, пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1961 года рождения, мотоциклом управлял водитель 1946 года рождения.

«В результате происшествия пассажир мотоцикла – женщина 1951 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель мотоцикла после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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