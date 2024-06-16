12:23:33 Воскресенье, 16 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Иссинском районе, в результате которого погиб подросток

11:22 | 16.06.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Иссинском районе Пензенской области, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Иссинском районе, в результате которого погиб подросток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 15 июня 2024 года на автодороге «Лунино — Исса» 15-летний подросток, управляя автомашиной марки «Lada Granta», не справился с управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся в кювет. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 17-летний пассажир госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств ДТП, в том числе способствовавших произошедшему, в частности, будет установлено, при каких обстоятельствах стало возможным управление несовершеннолетним автомашиной в нарушение действующего законодательства.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В Городищенском районе ликвидирован лесной пожар Начат капитальный ремонт амбулатории в Степановке
В Пензе мужчина по совету мошенника оформил банковскую карту, с которой тот затем похитил более 900 тыс. рублей В Русском Камешкире благоустройство общественной территории идет с отставанием от графика
В Пензе более 20 отличившихся школьников получили паспорта в торжественной обстановке Житель Пензы перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама