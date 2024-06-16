Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Иссинском районе, в результате которого погиб подросток Происшествия

Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Иссинском районе Пензенской области, в результате которого погиб несовершеннолетний водитель. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, ночью 15 июня 2024 года на автодороге «Лунино — Исса» 15-летний подросток, управляя автомашиной марки «Lada Granta», не справился с управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся в кювет. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 17-летний пассажир госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств ДТП, в том числе способствовавших произошедшему, в частности, будет установлено, при каких обстоятельствах стало возможным управление несовершеннолетним автомашиной в нарушение действующего законодательства.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.