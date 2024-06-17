В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка Происшествия

Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 49-летнего мужчины, который утонул в реке Суре в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 16 июня мужчина во время купания утонул в реке Суре. По имеющейся информации, на берегу реки он отдыхал в компании знакомых. Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя города Пензы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.