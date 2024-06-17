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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Пензенском районе

18:05 | 17.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 50-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в реке Суре на территории Пензенского района.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Пензенском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 12 июня 2024 года мужчина в компании знакомых находился на берегу реки Суры в селе Засечном Пензенского района. Через некоторое время мужчина ушел, оставив свои личные вещи. Знакомые, обеспокоенные его длительным отсутствием, самостоятельно найти его не смогли. На следующий день в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины. 15 июня его тело было обнаружено в реке Суре, погибший извлечен из воды сотрудниками пензенского пожарно-спасательного центра», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре каких-либо телесных повреждений не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя города Пензы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

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