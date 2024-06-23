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В Бессоновском районе начата проверка по информации в СМИ о пожаре в доме, в котором шестеро детей находились одни

09:19 | 23.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 июня 2024. PenzaNews. Доследственная проверка по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» организована после размещения в СМИ информации о пожаре в доме в селе Кроптово Бессоновского района Пензенской области, в котором в момент возгорания без присмотра взрослых находились шестеро детей.

В Бессоновском районе начата проверка по информации в СМИ о пожаре в доме, в котором шестеро детей находились одни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Бессоновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области по распространенной в СМИ информации о нахождении шестерых детей без присмотра взрослых в одном из домов в селе Кроптово в момент возникновения пожара организовано проведение проверки. [...] По предварительным данным, [...] днем [22 июня] родители уехали в магазин, оставив детей дома одних. В период их отсутствия в доме начался пожар. В результате возгорания пострадавших нет, детей удалось спасти», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в рамках проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения несовершеннолетних детей дома без присмотра взрослых и условия их воспитания.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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