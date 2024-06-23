В ДТП в Заречном погибли четыре человека Происшествия

Пенза, 23 июня 2024. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате ДТП, которое произошло на улице Транспортной в городе Заречном Пензенской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, 23 июня в 1.20 на улице Транспортной [...] водитель автомобиля «Lada Priora» – молодой человек 2003 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате происшествия водитель автомобиля, а также пассажиры — молодые люди 2005 и 2003 годов рождения и девушка 2002 года рождения — от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении, размещенном в группе УГИБДД УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.