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В ДТП в Заречном погибли четыре человека

10:54 | 23.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 июня 2024. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате ДТП, которое произошло на улице Транспортной в городе Заречном Пензенской области.

В ДТП в Заречном погибли четыре человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, 23 июня в 1.20 на улице Транспортной [...] водитель автомобиля «Lada Priora» – молодой человек 2003 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате происшествия водитель автомобиля, а также пассажиры — молодые люди 2005 и 2003 годов рождения и девушка 2002 года рождения — от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении, размещенном в группе УГИБДД УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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