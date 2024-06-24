В Нижнеломовском районе столкнулись две легковушки и грузовик, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения «Nissan Qashqai», «Hyundai Solaris» и грузовика «DAF» с полуприцепом, которое произошло на 554 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 23 июня.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем кроссовера находился мужчина 1949 года рождения, второй легковушкой управлял водитель 1989 года рождения, грузовиком — мужчина того же года рождения.

«В результате происшествия водитель «Nissan Qashqai» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Два его пассажира — женщины 1953 и 1949 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.