18:25:30 Понедельник, 24 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнеломовском районе столкнулись две легковушки и грузовик, пострадали три человека

16:11 | 24.06.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения «Nissan Qashqai», «Hyundai Solaris» и грузовика «DAF» с полуприцепом, которое произошло на 554 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 23 июня.

В Нижнеломовском районе столкнулись две легковушки и грузовик, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем кроссовера находился мужчина 1949 года рождения, второй легковушкой управлял водитель 1989 года рождения, грузовиком — мужчина того же года рождения.

«В результате происшествия водитель «Nissan Qashqai» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Два его пассажира — женщины 1953 и 1949 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

Читайте также
В Кузнецке мужчина госпитализирован после опрокидывания мотоцикла До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой
Пензенец похитил у матери телевизор и продал его незнакомцу, возбуждено уголовное дело В Татаро-Никольском завершен капитальный ремонт водозаборного узла и примыкающих трубопроводов
В Кузнецке мужчина во время застолья угрожал убить знакомую табуретом В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 600 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама