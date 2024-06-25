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В Бессоновском районе столкнулись «ГАЗель» и «Renault Symbol», водитель легковушки погиб

09:25 | 25.06.2024 | Происшествия

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Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «ГАЗель» и «Renault Symbol» — столкнулись на 666 км федеральной трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области, водитель легковушки погиб.

В Бессоновском районе столкнулись «ГАЗель» и «Renault Symbol», водитель легковушки погиб

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло утром 25 июня, за рулем «ГАЗели», которая от удара опрокинулась, находился мужчина 1979 года рождения, легковым автомобилем управлял мужчина 1961 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Symbol» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель автомобиля «ГАЗель» доставлен в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.

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