Прокуратура начала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Пензе
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Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Ладожской. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.
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«Прокуратура [...] проводит проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в доме №139 по улице Ладожской города Пензы, произошедшего поздно вечером 25 июня. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного содержания и использования газового оборудования», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.