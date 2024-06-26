В Пензенской области в ДТП с пятью автомобилями погибли три человека Происшествия

Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли, один пострадал в результате ДТП с участием пяти автомобилей, которое произошло на 732 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в среду, 26 июня.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись три грузовика с полуприцепами — «DAF», «Mercedes-Benz Actros», «Renault» — и две легковушки — «Geely MK» и «Chevrolet Lacetti».

«В результате происшествия пассажиры «Geely MK» — женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения — скончались на месте, водитель [мужчина 1990 года рождения] впоследствии скончался в медицинском учреждении. Водитель автомобиля «DAF» [мужчина 1975 года рождения] получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.