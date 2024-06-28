В Наровчатском районе минивэн врезался в дерево, пострадали шесть человек Происшествия

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Автомобиль «Toyota Noah» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево в Наровчатском районе Пензенской области, пострадали шесть человек.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 35 км дороги «Нижний Ломов — Наровчат — граница области» 27 июня, за рулем минивэна находился мужчина 1969 года рождения.

«В результате происшествия водитель и его пассажиры — женщина 1992 года рождения, девочки 2016 и 2023 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще два пассажира — женщина 1971 года рождения и девочка 2012 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.